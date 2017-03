Fraude met meststoffen in Tytsjerksteradiel

Publicatie: do 02 maart 2017 14.58 uur

BURGUM - Het milieuteam van de politie in heeft donderdag in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en onder leiding van het Functioneel Parket in een woning in een dorp in de gemeente Tytsjerksteradiel een huiszoeking verricht. Dit naar aanleiding van vermoedelijke valsheid in geschrifte met betrekking tot gebruik en transport van meststoffen. De 56-jarige bewoner is verdachte in de zaak. De politie houdt onder de pet in welk dorp de inval plaatsvond. Bij de huiszoeking zijn meerdere computers en administratie in beslag genomen. De 56-jarige man is niet aangehouden maar kan vermoedelijk wel een naheffing verwachten.

Aanleiding

De politie kwam de verdachte op het spoor via een onderzoek van de NVWA waarbij het overtreden van gebruiksnormen, als bedoeld in de Meststoffenwet, door diverse agrariërs naar voren kwam. Tientallen betrokken agrariërs krijgen hiervoor naheffingen opgelegd. In het kader van dit onderzoek zijn er op 25 januari ook al huiszoekingen geweest in twee woningen in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân.

Gebleken is dat de verdachte vermoedelijk een bemiddelende rol speelt ten aanzien van het plegen van fraude met betrekking tot fictief grondgebruik en fictieve mestafvoer. De man wordt er van verdacht dat hij, al dan niet gezamenlijk met agrariërs, valse vervoersbewijzen voor mesttransporten en mogelijk ook de bijbehorende facturen valselijk opmaakte. Ook wordt hij ervan verdacht valse mesttransportmeldingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te hebben gedaan. Het onderzoek heeft zich gericht op de jaren 2014 en 2015.

Fraude met mest leidt tot overbemesting en dit zet het behalen van milieudoelen onder druk. Te hoge fosfaatgehaltes en stikstofgehaltes in de bodem vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de waterwinning.