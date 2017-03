Schade tijdens jaarwisseling: ruim 12.000 euro

Publicatie: do 02 maart 2017 14.30 uur

BUITENPOST - De jaarwisseling 2016-2017 heeft de gemeente Achtkarspelen ruim 12.000 euro gekost aan ontstane schade door vuurwerk, vandalisme en brandbulten. Dat blijkt uit de evaluatie die donderdag bekend is gemaakt. Er zijn met name veel straatnaamborden, verkeersborden en afvalbakken vernield. Verder moesten ook veel putten en putdeksels het ontgelden.

De gemeente Achtkarspelen concludeert verder dat de jaarwisseling, ondanks de schade, erg rustig is verlopen. Alleen zal de gemeente komend jaar meer aandacht besteden aan de branden op het veld aan het Pleinpaed in Twijzelerheide. Er zouden veel autobanden op het vreugdevuur zijn beland. Er ontstond hierdoor veel zwarte rook en roet op de school en de huizen in de omgeving.