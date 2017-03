Rottevalster: boete is 'burgertje plagen'

Publicatie: do 02 maart 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 47-jarige inwoner van Rottevalle is donderdag wegens belediging veroordeeld tot een boete van 300 euro. De man had op 10 september vorig jaar na de wedstrijd Heerenveen - Twente beledigende termen -"homo's", "vieze lelijke heroïnehoeren" - geroepen richting een ME-bus. Eén van de agenten in de bus had dat opgevangen. De Rottevalster werd aangehouden. Hij zei dat hij hooglijk verbaasd was dat hij werd opgepakt.

"Ik dacht eerst dit is Candid Camera", aldus de verdachte. Hij vond het nogal kinderachtig dat hij werd opgepakt: "Ik vond het burgertje plagen". Hij zou niet eens hebben opgemerkt dat er een bus met agenten langsreed. Tegen de agent die hem destijds naar de arrestantenbus begeleidde, had hij gezegd toch min of meer toegegeven dat hij iets had geroepen: hij had gezegd dat het niet persoonlijk was bedoeld en dat het niet zo had gemoeten.

Hij had het niet geroepen om iemand te beledigen. De rechter begreep sowieso niet waarom je zoiets moet roepen. "Ik begrijp die uitdrukking niet", aldus Sieders. De verdachte zei dat hij dit soort termen in de kroeg wel vaker bezigt. De rechter bepaalde dat de man toch alsnog de boete moet betalen die hij indertijd al aangeboden kreeg. Daar was de Rottevalster het duidelijk niet mee eens. Terwijl hij de zaal verliet, zei hij dat dit dan ook 'burgertje plagen' was.