Bovenbouw geplaatst op brug in De Falom

Publicatie: do 02 maart 2017 12.30 uur

DE FALOM - De brug over de Falomsterfeart in De Falom is donderdag voorzien van de bovenbouw. In verband met de werkzaamheden is de Haadwei de gehele dag gestremd voor het doorgaande verkeer. Tot eind vorige week was nog niet duidelijk of de bovenbouw daadwerkelijk op deze dagen kon worden geplaatst.

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden over De Centrale As geleid. De kruising van de Mûnewei/Haadwei is wel toegankelijk voor het verkeer tussen Broeksterwâld en De Falom. Het is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden klaar zijn. In het uiterste geval is de weg gestremd tot en met vrijdag 16.00 uur.

FOTONIEUWS