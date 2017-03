Auto raakt van de weg langs A7 bij Drachten

Publicatie: do 02 maart 2017 10.33 uur

DRACHTEN - Op de rijksweg A7 is donderdagochtend een auto onder in de bosjes beland langs de oprit richting Ureterp. Mogelijk raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en kwam vervolgens in de bosschages tot stilstand.

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd.

