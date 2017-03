Drachtster krijgt gelijk van Ombudsman

Publicatie: wo 01 maart 2017 21.01 uur

DRACHTEN - De Drachtster Rudolf van der Berg, heeft in een procedure bij de Nationale Ombudsman, gelijk gekregen in zijn strijd tegen de gemeente Smallingerland.

Van der Berg strijdt al enige jaren tegen de gemeente over de herinrichting van het leerpark nabij de Raai in Drachten. Hierover berichtte deze site al eerder. Er zijn volgens Van der Berg toezeggingen door de gemeente gedaan over het al dan niet ontsluiten van het leerpark richting de Raai, alwaar hij woont en werkt. De gemeente Smallingerland heeft destijds in een gesprek aangegeven dat er niet de intentie was om de ontsluiting van het leerpark naar de Raai te laten lopen. In de praktijk blijkt er wel degelijk dagelijks gebruik van de fietsbrug gemaakt te worden, en niet alleen in noodgevallen zoals de gemeente altijd heeft gezegd.

Omdat de heer van der Berg geen gehoor bij de gemeente vond, diende hij een klacht bij de Nationale Ombudsman. Deze heeft de heer Van der Berg in het gelijk gesteld. De gemeente heeft door toezeggingen niet na te komen "gehandeld in strijd met het vereiste van betrouwbaarheid."

Dat er veranderde inzichten zijn gekomen tijdens de ontwikkeling van het leerpark, is onvermijdelijk volgens de Nationale Ombudsman, maar die dienen wel persoonlijk met belanghebbenden te worden gecommuniceerd. Dit heeft de gemeente volgens de Ombudsman niet gedaan, of niet op de juiste wijze.

Daarbij maakt het volgens de Ombudsman niet uit of die toezeggingen 'hard' waren, of naderhand nog bijgesteld zouden kunnen worden. Van de overheid mag verwacht worden dat ze burgers op een voor de burger begrijpelijke manier inlichten en te woord staan. Dat is volgens de Ombudsman niet gebeurd.

De Ombudsman adviseert nu om nogmaals samen om te tafel te gaan en te bekijken wat er nu nog mogelijk is, en of het vertrouwen van de heer van der Berg in de gemeente te herstellen is. Of dit er van komt. is de vraag. Van der Berg is van goede wil, zo laat hij weten. Het is aan de gemeente om een vervolgstap te zetten.