Entreeweg congrescentrum blijft zoals die is

DRACHTEN - De meeste partijen in de raad van Smallingerland hebben dinsdagavond geen gehoor gegeven aan de oproep van fractievoorzitter Fred de Groot van SmallingerlandsBelang om de entree naar het Fries Congres&Paarden Centrum in Drachten aan te pakken.

Het was De Groot tijdens een internationaal indoor hippisch evenement opgevallen dat het verkeer op de entree via de Oprijlaan vastliep door de grote trailers. Geen reclame voor Drachten, oordeelde hij. Hij riep met een motie op tot een aanpak, maar hij kreeg geen steun van andere partijen. Die oordeelden namelijk dat je niet door één momentopname ineens een hele verkeerssituatie kunt wijzigen.

Ook de geluiden van omwonenden met wie De Groot had gesproken, brachten de raad niet op andere gedachten. "Is er een probleem, dan kunnen omwonenden zich het beste richting de gemeente wenden. Als ik met mijn auto moet uitwijken voor een grote tankwagen en vast kom te zitten in de berm, dient u dan ook een motie voor mij in om de verkeerssituatie te wijzigen?", reageerde CDA'er Karin van der Velde.

Wethouder Ron van der Leck erkende echter de problematiek. Hij gaf echter aan dat het voorkomen van een opstopping bij een evenement primair een plicht is van de initiatiefnemer van evenementen. Wel lopen er gesprekken met Traffic Information om het ongewenste verkeer, dat van de Oprijlaan links en recht de Skeanewei oprijdt, te mijden. "Deze route moet uit de navigatie worden gehaald. Daarmee wordt al veel overlast voorkomen", is de overtuiging van Van der Leck.