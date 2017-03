Veel vragen over seismisch onderzoek

Publicatie: wo 01 maart 2017 18.35 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland heeft veel vragen over een grootschalig seismisch onderzoek om de mogelijkheden voor geothermie te verkennen. De politici lieten zich dinsdagavond in een speciale informatiebijeenkomst bijpraten, maar er bleven dusdanig veel vragen over dat er op 14 maart, voorafgaand aan het besluit, een extra moment wordt ingelast.

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om geen vergunning af te geven voor het onderzoek. DDH Energy, onderdeel van Bouwgroep Dijkstra Draisma, heeft vorig jaar juli een concessie voor de opsporing van geothermie aangevraagd bij het ministerie van economische zaken. Het zoekgebied ligt grotendeels in het oosten van Smallingerland. Dijkstra Draisma wil daar een boring naar geothermie doen. Mede omdat gaswinner Vermilion, vanwege haar kennis op het gebied van boren, ook deel uit maakt van de kennisgroep, ziet het college het niet zitten. De gemeente heeft zich namelijk uitgesproken tegen de winning van gas.

Woordvoerder Fokke Jansma van Vermilion geeft echter aan dat de inbreng van het bedrijf los staat van het doel om meer gas te winnen. "We realiseren ons dat wij in een transitieperiode zitten. Wij willen onze kennis van boren inbrengen om te onderzoeken of projecten met aardwarmte haalbaar zijn. Aardgas is een ander traject, waar we op een ander moment graag van gedachten over willen wisselen."

Folkert Linneman van Dijkstra Draisma onderstreept het belang van het onderzoek. "Geothermie is interessant voor een aantal duizenden huishoudens. Niet alle woningen kunnen we all electric maken of zijn geschikt om over te schakelen op een andere brond. Dat vergt een investering in vastgoed. Voor tweederde van Drachten blijkt aardwarmte echter een heel interessant alternatief."

Directeur Douwe Faber van adviesbureau Ekwadraat stelt dat geothermie niet vergeleken kan worden met winning van aardgas. Ook gelet op de risico’s, die gaswinning op seismisch gebied met zich meebrengen. "Met geothermie onttrek je geen massa uit te aarde. Het grootste risico zit in het voortraject. Er zijn forse investeringen nodig voor het seismisch onderzoek. Bovendien is niet iedere plek in Nederland geschikt. Wij hebben het geluk dat geothermie in Friesland vrij goed kan, zodat iedere kern van aardwarmte wordt voorzien. Dat kan gewoon niet overal."