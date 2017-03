Vraagtekens bij hoge energielasten Lawei

DRACHTEN - De Eerste Lokale Partij (ELP) heeft dinsdagavond kritische vragen gesteld over de financiële cijfers van schouwburg De Lawei in Drachten. De beknopte samenvatting over 2015-2016 biedt de partij onvoldoende informatie. Met name de hogere energielasten bevreemdt fractievoorzitter Yntze de Vries.

Tijdens de vernieuwbouw is er een miljoen euro geïnvesteerd in een duurzame wko-installatie. "Deze investering moet je toch terug zien in lagere energielasten", vroeg De Vries zich af. Hij kon het antwoord echter niet in de beknopte samenvatting vinden.

Wethouder Marja Krans zei toe dat de uitgebreide jaarrekening gewoon openbaar wordt gemaakt. Over een deel van het tekort, afrondende werkzaamheden, bleef ze op de vlakte. "De afrekening van de vernieuwbaarsubsidie is vanwege de arbitragezaak vertrouwelijk." Medio maart vindt de arbitrage-zaak over het bouwgeschil tussen De Lawei en bouwer Van Norel plaats.