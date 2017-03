FNP'er Sijtsma terug in gemeentepolitiek

Publicatie: wo 01 maart 2017 18.03 uur

DRACHTEN - FNP'er Sijbren Sijtsma uit Drachten keert terug in de Smallingerlandse politiek. Hij vervangt fractieondersteuner Saapke de Groot, die van Drachten naar Leeuwarden verhuist.

Sijtsma zat van 2010 tot 2014 in de raad van Smallingerland, maar keerde na de laatste verkiezingen niet terug. De inwoner van Drachten maakt dus op bescheiden manier een comeback. Hij is dinsdagavond officieel geïnstalleerd tot de raadsverkiezingen in 2018.