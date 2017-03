Huis van de maand: Boskloane 60 in Drogeham

Publicatie: wo 01 maart 2017 10.45 uur

DROGEHAM - Boskloane 60 in Drogeham

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Keurige, vrijstaande woning met alle vertrekken op de begane grond! Gelegen op een perceel van ca. 567m2 in een rustige straat tegenover een bomenwal. De lange, bestraatte oprit leidt naar een vrijstaande, houten garage.

De indeling is als volgt:

entree in voorgevel, gang met toegang tot een 1 persoonsslaapkamer en een 2 persoonsslaapkamer, beide met vaste kasten. Sfeervolle en lichte woonkamer met aansluitend de dichte keuken met een aanrecht in hoekopstelling dat voorzien is van enkele inbouwapparatuur. Tevens is hier de cv-ketelopstelling en een aansluitmogelijkheid voor de wasapparatuur.

De recent vernieuwde badkamer is geheel betegeld en voorzien van een toilet en een douchehoek. Vanuit de keuken is de bijkeuken annex achteringang toegankelijk. Vanuit de gang is luik naar de ruime zolderberging.

De tuin is grotendeels aangelegd als gazon met enkele heggen.

Drogeham heeft een aantal belangrijke basisvoorzieningen zoals; basisonderwijs, een supermarkt, een bakker en een verenigingsleven.

