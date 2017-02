Nieuwe burgemeester: 'dit is jongensdroom'

Publicatie: di 28 februari 2017 23.45 uur

BURGUM - Jeroen Gebben is vanaf heden de nieuwe burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hij werd dinsdagavond tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Ikker in Burgum geinstalleerd door commissaris van de Koning mevrouw Leemhuis-Stout.

Door bijvoorbeeld alle kinderen van een kinderkoor de hand te schudden, liet de nieuwe Friestalige burgemeester meteen zien dat hij een betrokken en sociaal bestuurder is. Gebben groeide op in Buitenpost en heeft veel affinititeit met de regio. 'Dit is een jongensdroom' zo omschreef hij zijn nieuwe baan. Hij had al veel positieve reacties gehad om zijn benoeming en hij omschreef het als volgend: 'It fielt as thús kommen'. Terwijl andere burgemeesters soms niet bereid zijn om vlot te verhuizen, gaf Gebben aan dat hij per direct in Burgum komt wonen met zijn gezin. Hij benadrukte verder dat hij voor iedereen benaderbaar wil zijn in de gemeenschap.

Na de installatie stonden buiten twee Friese paarden klaar uit de stal Pieter Wijbenga uit Oudwoude. In een stoet vertrokken de genodigden door de Schoolstraat naar partycentrum De Pleats waar de receptie werd gehouden.

FOTONIEUWS