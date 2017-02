Fruitdief betrapt in Drachten

Publicatie: di 28 februari 2017 18.46 uur

DRACHTEN - In een supermarkt aan de Marke in Drachten is maandag aan het begin van de middag een winkeldief betrapt. De 49-jarige man uit Lippenhuizen had vijf avocado’s gestolen.

Na verhoor en onderzoek mocht de fruitdief het bureau weer verlaten. Hij kreeg van het Openbaar Ministerie een geldboete van €200,- en een winkelverbod voor één jaar.