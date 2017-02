Drachten eert Philips met naam voor brug

Publicatie: di 28 februari 2017 18.10 uur

DRACHTEN - Hoe zou Drachten er uit zien als Philips hier niet was gekomen? De beslissing van het concern, dat afgelopen jaar haar 125 jarig bestaan vierde, om een vestiging in Drachten te openen, gaf een enorme stimulans aan de economische ontwikkeling in de regio. Met zo'n 2000 medewerkers van 35 verschillende nationaliteiten biedt Philips werkgelegenheid in de regio en is het bedrijf een innovatieve kracht binnen het Innovatiecluster. Philips is vanaf 1950 een begrip in Drachten, een bedrijf waar de gemeente trots op is.

Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om als eerbetoon aan dit bijzondere innovatieve bedrijf de ophaalbrug in de Tjalling Wagenaarstraat de naam 'Philips brug' te geven. De onthulling van de naamplaat door wethouder Krans vindt plaats op 9 maart.