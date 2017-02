Berisping voor topman zorginstelling Trajectum

Publicatie: di 28 februari 2017 15.15 uur

GRONINGEN - Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een voormalig geneesheer-directeur van de zorginstelling Trajectum berispt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) diende een klacht in tegen de topman na een reeks zelfdodingsincidenten binnen deze instelling. De dood van een 23-jarige patiënt in de zomer van 2015 in Hoeve Boschoord was de bekende druppel. Na dit incident stapte de topman op. Hij is nu werkzaam bij GGZ-Drenthe.

Regels

De IGZ beklaagde zich dat binnen de instelling de regels voor het afzonderen (isoleren van een patiënt) slecht werden nageleefd. Hiervoor werden eerder al boetes uitgedeeld. Na de zelfdoding van de 23-jarige man stapte de IGZ naar het tuchtcollege. Dit college geeft de inspectiedienst op alle punten gelijk.

Van isoleercel naar isoleercel

De 23-jarige bewoner van Hoeve Boschoord was in psychotische toestand meerdere dagen in isolatie gezet. Hij ging van isoleercel naar isoleercel. Ook werd er gewisseld in personeel en medicatie. Uiteindelijk zag de man de kans zichzelf van het leven te beroven. In dezelfde periode zouden acht patiënten van Trajectum zichzelf van het leven hebben beroofd. Dit gebeurde op verschillende locaties van deze instelling.

Ingewikkelde functie

De 23-jarige man had nota bene zich meermalen verzet tegen de isolatie. Volgens de regels bij separatie mag de patiënt hier tegen bezwaar maken. Hier moet op worden gewezen. Dit gebeurde niet binnen deze zorginstelling. De genees-directeur had moeten ingrijpen, vinden de tuchtrechters. Hij had er beter op moeten toezien dat de protocollen werden nageleefd. Daarnaast hielden de tuchtrechters er rekening mee dat de genees-directeur een zware en ingewikkelde functie bekleedde. Het college is ervan overtuigd dat de man zijn best heeft gedaan om zijn taak naar behoren uit te voeren.

Zorginstelling Trajectum kent elf locaties in onder meer Appelscha, Assen, Zwolle en Zutphen.