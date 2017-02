'Eigenzinnige' politicus verduisterde subsidiegeld

Publicatie: di 28 februari 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - Oud-Statenlid Pieter Buisman (55) uit Drachten is dinsdag wegens verduistering van ruim 17.000 euro subsidiegeld door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur. Buisman heeft in 2014 het geld, dat door de provincie was overgemaakt naar de Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman, op verschillende momenten overgemaakt naar zijn privérekening.

Tegemoetkoming

Dat was tegen de regels: het geld was bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die Buisman moest maken nadat hij zich een paar maanden eerder had afgescheiden van de PVV-fractie. Hij had het geld bijvoorbeeld moeten gebruiken voor het inhuren van een fractiemedewerker. Buisman stelde dat hij eigenlijk zijn eigen medewerker was geweest. Omdat de provincie het geld erg laat had overgemaakt, zou hij niet meer in de gelegenheid zijn geweest om iemand aan te stellen.

Provinciewet

De rechtbank oordeelde dat Buisman bewust in strijd met de provinciewet heeft gehandeld: een Statenlid mag niet zijn eigen fractie ondersteunen. Buisman had de kwestie volgens de rechtbank in een vroeg stadium bespreekbaar moeten maken bij de provincie. Volgens de rechtbank heeft de oud-politicus niet uit criminele motieven gehandeld.

Negatieve publiciteit

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur. De rechtbank kwam uit op een voorwaardelijke straf: zij hield er rekening mee dat door de negatieve publiciteit rond zijn persoon de politieke carrière van Buisman beschadigd is geraakt. Ook had hij een blanco strafblad. De rechtbank bepaalde dat Buisman het geld, 17.750 euro, moet terugbetalen.