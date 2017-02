Inbreker breekt enkel, OM wil vrijspraak agenten

Publicatie: di 28 februari 2017 14.10 uur

LEEUWARDEN - Twee agenten die op 21 juli 2014 in Leeuwarden met hun dienstauto de fiets hebben aangetikt van een man die werd verdacht van het plegen van een inbraak, zouden volgens het Openbaar Ministerie (OM) moeten worden vrijgesproken van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Officier van justitie Henk Super kwam, net als advocaat Hans Anker, tot de conclusie dat de agenten niet de opzet hebben gehad letsel te veroorzaken. De vluchtende inbreker liep een enkelbreuk op.

De agenten, 42 en 45 jaar en woonachtig in de gemeente Tytsjerksteradiel en Kollumerland, waren - in burger en in een onopvallende dienstauto - afgekomen op een melding van een inbraak in een woning aan de Hemmemastins in de wijk Camminghaburen in Leeuwarden. De inbreker was door de bewoonster overlopen. Op zoek naar een verdachte zagen de agenten een man met een fiets, die aan het signalement van de inbreker voldeed.

Toen de fietser ervandoor ging, zetten de agenten de achtervolging in. Ze zouden niet de kans hebben gehad om de fietser in te halen. Ze besloten de fiets licht aan te tikken, om de man uit balans te brengen. Dat lukte, op de Staniastate kwam de fietser in een grasperkje ten val. Een van de agenten zei dat hij zeker wist dat de man door de val niet zijn enkel kon hebben gebroken. Hij en zijn collega vermoedden dat dat eerder moest zijn gebeurd.

Toen de inbreker de woning aan de Hemmemastins ontvluchtte, was hij uitgegleden en hard met zijn voet met een muur in aanraking gekomen. De agenten hadden niet hard gereden en wisten niet eens zeker of de auto de fiets wel had geraakt. Ook de ongevalsanalisten van de politie concludeerden dat het contact tussen de auto en de fiets met 'uiterst geringe snelheid' moet hebben plaatsgevonden.

Officier van justitie Super achtte het niet onwaarschijnlijk dat het letsel al bij de inbraak was ontstaan en wellicht bij de aanrijding was verergerd. De agenten hadden de fietser herkend: hij stond in de boeken als veelpleger en een notoire inbreker. Hij had een tas bij zich, met daarin hoogstwaarschijnlijk het bewijs dat hij had ingebroken. Hem laten gaan betekende volgens de agenten vrijwel zeker dat de inbraak niet opgelost zou worden.

Er werd in die tijd veel ingebroken in Camminghaburen, allen al in de eerste helft van 2014 waren er 77 inbraakmeldingen gedaan. Nadat de Leeuwarder was opgepakt, kwam er ook een einde aan de inbraakgolf in de wijk. De man is in oktober 2014 door de politierechter veroordeeld voor de inbraak aan de Hemmemastins. Hij ging in hoger beroep. Het OM had de zaak tegen de agenten in eerste instantie geseponeerd. Via een zogeheten artikel 12-procedure tekende de Leeuwarder bezwaar aan hij het gerechtshof. Het hof besliste dat de zaak alsnog aan de rechtbank voorgelegd moest worden.

De rechtbank doet op 14 maart uitspraak.