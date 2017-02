Ondernemers kritisch over Markt Dokkum

Publicatie: ma 27 februari 2017 22.30 uur

DOKKUM - Ondernemers uit de binnenstad van Dokkum hebben maandagavond kritisch gereageerd op het ontwerp voor de nieuwe Markt met IJsfontein in Dokkum. Met name het grote aantal bomen in het nieuwe ontwerp en de onmogelijkheden om evenementen te organiseren oogst weerstand bij ze. In het nieuwe ontwerp komt de IJsfontein in het midden van de Markt te staan en verdwijnen de bestaande, soms gehate beelden van het plein.

Volgens de gemeente Dongeradeel is er brede steun voor het nieuwe ontwerp. Een persbericht met die streking werd nog voordat de tweede bijeenkomst was afgelopen rondgestuurd naar diverse kopierende media. Er waren tijdens de bijeenkomst maandagavond ook kritische geluiden te horen. De forse vermindering van het aantal parkeerplaatsen schiet vooral in het verkeerder keelgat van de ondernemers. In het nieuwe ontwerp zijn nog slechts 17 tot 30 parkeerplaatsen over. Op de huidige Markt zijn 64 parkeerplaatsen, maar op veel drukke momenten staan er vaak meer dan tachtig auto's geparkeerd, aldus de ondernemers.



Het nieuwe ontwerp voor de Markt heeft naast de IJsfontein ruimte voor meer bomen en groen. Toch wijkt de fontein een heel stuk af van het oorspronkelijke ontwerp. Er is geen plein met zonnepanelen meer, omdat dit technisch niet haalbaar bleek. Verder wordt de Markt een heel stuk opgehoogd en verdwijnen de trappen van het plein. Muurtjes van een halve meter hoog geven de controuren van de voormalige Abijtoren weer. Verder wordt in de bestrating van de nieuw in te richten Markt het verhaal van de Markt weergegeven. De IJsfontein moet in mei 2018 klaar zijn. Het streven is om dan ook de herinrichting van de Markt gereed te hebben.