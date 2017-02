Talud bij aquaduct in Burgum deels ingestort

Publicatie: ma 27 februari 2017 19.45 uur

BURGUM - Een talud aan de zuidoostkant van het aquaduct in Burgum is maandag aan het einde van de middag ingezakt. Het betreft het gedeelte waar al een half jaar lang pompen staan te draaien. In september vorig jaar werd hier een lek ontdekt op het gedeelte van het talud / damwand waar deze overgaat in de betonconstructie van het aquaduct. Dat probleem was tot op heden nog niet verholpen.

Door het verschuiven van het zand ontstond maandag rond 17.00 uur een gevaarlijke situatie op de Centrale As. Het zand schoof onder de vangrail door op de weg. De provincie Fryslân laat weten dat het weggespoelde zand direct wordt opgeruimd. Er is een tijdelijke geul gegraven. De oorzaak van het instorting wijdt de provincie aan de regenval. Rond 19.30 uur werd maandagavond keihard gewerkt om het probleem (voor nu) op te lossen. De werkzaamheden werden in de loop van de avond afgerond.

Naast het aquaduct gebeurde hetzelfde bij het viaduct tussen Garyp en Sumar. Hier was ook één rijstrook tijdelijk niet toegankelijk. Een getuige meldde deze site dat het hier ging om minimaal 30 centimeter zand dat op de weg lag. In het fotonieuws ziet u foto's hiervan. In de video enkele shots van de werkzaamheden bij het aquaduct.







