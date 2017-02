Dronken bromfietser (62) van de weg gehaald

Publicatie: ma 27 februari 2017 10.16 uur

DROGEHAM - Een 62-jarige bromfietser uit Drogeham is zondagmiddag door de politie aangehouden op de Tillewei in Drogeham. De man bleek dronken op zijn bromfiets te zitten en was daarbij flink aan het slingeren.

De bestuurder blies later aan het bureau 655 ?g/l. Het rijbewijs werd dan ingevorderd. Het bleek dat alle rijbewijzen, behalve het AM (bromfiets) rijbewijs, al in 2009 ongeldig verklaard waren i.v.m. alcoholgebruik.