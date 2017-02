Het Theehuis in Grou volledig uitgebrand

Publicatie: zo 26 februari 2017 11.34 uur

GROU - In restaurant Het Theehuis aan de Meersweg in Grou is zondag rond 11.15 uur een grote uitslaande brand uitgebroken. Het restaurant heeft een rieten kap waardoor het vuur snel om zich heen kon slaan. De rookwolken waren ten tijde van de brand in de wijde omtrek te zien.

De brandweer is met meerdere brandweervoertuigen (Grou, Akkrum, hoogwerker van Leeuwarden) ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Er grenst een woning aan het pand welke ook gevaar loopt om in brand te vliegen. De brandweer probeert het naastgelegen pand nat te houden om overslag te voorkomen. De brandweer pompt bluswater uit het meer.

De brandweer laat weten dat er niemand meer in het pand aanwezig is.

