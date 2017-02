Dokkumer (20) van bed gelicht om mishandeling

DOKKUM - De politie heeft zaterdagnacht een 20-jarige Dokkumer van zijn bed gelicht om hem te kunnen aanhouden op verdenking van mishandeling. Er was aangifte tegen de man gedaan door het slachtoffer.

Eerder in de nacht was er ruzie ontstaan in het centrum van de stad waarbij het slachtoffer tegen het voertuig van de verdachte aan had gezeten. Na de mishandeling reed de Dokkumer weg in zijn voertuig. De zaak is momenteel nog in onderzoek bij de politie.