Ronald Dijksterhuis nieuwe gemeentesecretaris

Publicatie: za 25 februari 2017 11.41 uur

DAMWâLD - et college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel heeft Ronald Dijksterhuis benoemd als de nieuwe gemeentesecretaris per 1 juni 2017.



Dijksterhuis werkt sinds 2014 bij de gemeente Dantumadiel als griffier. Daarvoor was hij wethouder in Dantumadiel. Dijksterhuis volgt de heer Eeltsje Wagenaar op die vanaf die datum met pensioen gaat.