Drankrijder gepakt tijdens alcoholcontrole

Publicatie: za 25 februari 2017 10.36 uur

DOKKUM - Een drankrijder is vrijdagavond op de bon geslingerd omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. Tevens moest hij zijn rijbewijs inleveren. Het aantal alcoholcontroles in Nederland is in de laatste jaren met de helft afgenomen. Vooral de fuikcontroles werden minder effectief omdat automobilisten elkaar zouden waarschuwen.

De politie van Noordoost Friesland hield vrijdag op diverse locaties controles waarbij in totaal 186 mensen moesten blazen. Naast de drankrijder werd ook een bestuurder aangehouden omdat hij onder invloed zou zijn van een stof. Ook werd een boete uitgeschreven voor een automobilist die een verplichte rijrichting niet navolgde. Een laatste bekeuring was er voor een bestuurder die te hard reed.