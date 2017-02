Man opgepakt na overval op tankstation

Publicatie: za 25 februari 2017 09.46 uur

DRACHTEN - Een 26-jarige man uit Drachten heeft zaterdagochtend het tankstation Van den Belt aan de Noorderdwarsvaart in Drachten overvallen. De overval vond omstreeks 9.30 uur plaats en de politie wist binnen een uur tijd een verdachte aan te houden. De medewerker van de shop werd tijdens de overval bedreigd met een steekwapen. Hij ging er vervolgens met een geldbedrag te voet vandoor. De medewerker kwam met de schrik vrij.

De politie is na de overval een zoekactie gestart. De politie startte ook een Burgernet-actie op. De man zou gevlucht zijn in de richting van de flatgebouwen aan de Wielewalen en zijn rode jas hebben uitgetrokken. De man was volgens Burgernet ongeveer 30 jaar oud en droeg verder een zwarte joggingbroek en zwarte schoenen. Rond 10.30 uur kon de politie melden dat er een verdachte is aangehouden. De jongen werd aangehouden op de Stania in Drachten.

De verdachte was gevlucht over een erf van een woning aan de Noorderdwarsvaart. Hij liep door/over een schutting naar de Wielewalen en het mes zou hier aangetroffen zijn. De verdachte zelf vluchtte door de wijk en werd uiteindelijk op de Stania opgepakt door de politie. Hij had het geld bij zich. De verdachte droeg overigens geen joggingbroek zoals in het opsporingsbericht van de politie werd vermeld. De man is door de politie ingesloten voor verhoor en onderzoek.

In december vorig jaar werd de shop van het tankstation ook al overvallen. Destijds wist de politie dezelfde avond de 24-jarige dader aan te houden.

FOTONIEUWS