'Hippie' haalde wiet voor vrienden in Leeuwarden

Publicatie: vr 24 februari 2017 19.30 uur

LEEUWARDEN - Een 47-jarige man die geregeld wiet haalde voor de medebewoners van een sociaal pension in Engwierum, is vrijdag door politierechter Marc Brinksma veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De man krijgt reclasseringstoezicht en hij moet zich laten behandelen. Hij reed geregeld heen en weer van Engwierum naar Leeuwarden om daar in een coffeeshop wiet te scoren.

Omdat hij bij de politie bekendstaat als iemand die weleens met drank op rijdt, werd hij op 13 februari vorig jaar staande gehouden. In de auto van de verdachte vond de politie xtc, speed en hennep. Hij zei dat de drugs in de auto lagen omdat hij in het pension niets op de kamer mocht hebben. Hij stopte de drugs in de zijvakjes van het portier. De man zei dat hij tegenwoordig nauwelijks meer wiet gebruikt.

Hij zit niet meer in het pension. Volgens de reclassering leidt hij een beetje een hippiebestaan. Vanwege de kleine hoeveelheden wiet die de man telkens haalde, vond de officier van justitie dat hij op dat punt niet strafbaar was. Een kleine hoeveelheid wiet -tot vijf gram- wordt gedoogd. De rechter was het daar niet mee eens. Hij vond dat de verdachte wel degelijk in het bezit is geweest van grotere hoeveelheden.