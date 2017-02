Wethouder Jelle Boerema opent melktap in Oudwoude

Publicatie: vr 24 februari 2017 18.51 uur

OUDWOUDE - Wethouder Jelle Boerema heeft vrijdagmiddag de eerste liter melk getapt bij "De Mingel" in Oudwoude. Bij boer Lieuwes is sinds kort een melktap op de boerderij te vinden. De melkveehouderij is een echt familie bedrijf met ongeveer 100 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Er wordt weidemelk geproduceerd. Dat is de melk van koeien die van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen.

Ze willen dit mooie natuurlijke zuivelproduct graag aanbieden voor een redelijke prijs. Wie 80 euro cent in de automaat gooit, krijgt een liter verse melk. Met de melktap wil boer Lieuwes laten zien dat de echte witte motor niet uit de supermarkt komt, maar uit de koe. "Verser kan het bijna niet", zegt Klaas Lieuwes. "Dit is echte melk, rauwe koemelk. Er is niks uitgehaald en niets aan toegevoegd. Puur natuur." Mooie bijkomstigheid is ook dat de burgers op een leuke manier kunnen kennismaken met het boerenbedrijf. De melktap maakt de afstand tussen boer en burger kleiner.

FOTONIEUWS