Drachtster hielp bij produceren en verkopen GHB

Publicatie: vr 24 februari 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (25) die vanaf eind 2014 samen met twee maten ongeveer een half jaar lang GHB produceerde en verkocht, is vrijdag door de politierechter in Leeuwarden bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes weken. De Drachtster heeft de GHB niet zelf gemaakt of verhandeld, dat deden zijn kameraden. Hij was er vaak wel bij als de bestanddelen -gootsteenontstopper en gedemineraliseerd water- bij het Kruidvat werden gekocht.

Ook nam hij telefoontjes aan van mensen die GHB wilden kopen. Er werd per keer zo'n zes liter GHB gemaakt, dat werd doorverkocht aan jongeren die rondhingen bij de skatebaan en het Thalenpark in Drachten. De Drachtster kwam in beeld bij onderzoeken naar andere drugsgebruikers en dealers. In juni 2016 werd hij aangehouden met twee flesjes GHB op zak.

Rechter Marc Brinksma had het idee dat de man 'een behoorlijk probleem' heeft met GHB. Volgens advocaat Anton de Haan staat de Drachtster open voor een behandeling. Er zouden al contacten met de verslavingszorg zijn. De rechter plaatste de man onder toezicht van de reclassering en bepaalde dat hij zich verplicht moet laten behandelen. Brinksma wees er nog wel op dat hij hoogstwaarschijnlijk een onvoorwaardelijke straf had opgelegd als de zaak eerder op zitting was gekomen.