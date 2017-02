Dokkumer steelt tablet in Leeuwarden

Publicatie: vr 24 februari 2017 12.43 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige man uit Dokkum is donderdagmiddag door de politie opgepakt nadat hij een tablet ter waarde van 439 euro had gestolen. De diefstal vond plaats rond 14.50 uur in een winkel op De Centrale in Leeuwarden.

De politie heeft de man later aangehouden. Volgens het eerste onderzoek bleek dat de man ook eerder al een diefstal van electronica had gepleegd.