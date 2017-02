Surhuistervener knalt op boom en rijdt door: boete

Publicatie: do 23 februari 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Rein Meinderts twijfelde geen seconde: de 41-jarige Surhuistervener die donderdag tegenover rechter Maaike de Wit zat, was degene die op 1 maart vorig jaar met zijn auto op de Kromelle in Drogeham van de weg was geraakt. De man was met zijn zwarte Renault Megane over een boompje gereden en tegen een stapel boomstammen tot stilstand gekomen.

De Surhuistervener moest zich voor de rechter verantwoorden omdat hij was doorgereden, terwijl hij schade had veroorzaakt. Vanwege het geknakte boompje en de bandensporen in de berm had de gemeente Achtkarspelen een schadeclaim van 770 euro ingediend. De Surhuistervener was niet van plan de schade te betalen. "Ik ben daar niet geweest", zei hij stellig.

Toch ging de officier er vanuit dat de man zelf achter het stuur had gezeten en niet iemand anders. Destijds had hij tegen de politie gezegd dat hij zijn auto nooit uitleende. Op de zitting krabbelde de Surhuistervener terug: hij zou zijn auto zo nu en dan aan een ander hebben uitgeleend. De Renault was bijna op een tegenligger geknald, de andere bestuurder kon nog net uitwijken.

De automobilist wilde de bestuurder van de Renault aanspreken, maar die ging er met een noodgang vandoor. De getuige noteerde het kenteken, zodat de politie al snel bij de verdachte op de stoep stond. De getuige had de indruk dat de bestuurder van de Renault onder invloed was. De Surhuistervener is al eens eerder veroordeeld, zowel voor dronken rijden als doorrijden na een aanrijding.

De officier eiste een boete van 750 euro en een rijontzegging van vier maanden. Nog voor de rechter uitspraak deed, riep de Surhuistervener dat hij 'sowieso' in beroep zou gaan. De rechter nam de eis over. Zij bepaalde dat de man ook een eerder voorwaardelijk opgelegde boete van 400 euro alsnog moet betalen. Meteen na het vonnis voegde de Surhuistervener de daad bij het woord: hij tekende hoger beroep aan.