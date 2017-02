Penningmeester voetbalclub graaide in de kas

Publicatie: do 23 februari 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - De oud-voorzitter en penningmeester van voetbalvereniging Blue Boys uit Nij Beets is donderdag door de politierechter in Leeuwarden wegens verduistering veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De man heeft in zijn functie als penningmeester in krap drie jaar tijd ruim 11.000 euro van de kantinekas van sportpark De Blauwe Kamp achterover gedrukt.

Schulden

De 57-jarige verdachte, hij woont nu in Jirnsum, wilde het geld gebruiken om schulden te betalen. Hij zou van plan zijn geweest om het bedrag terug te betalen, maar omdat hij geen lening kon krijgen was dat niet gelukt. Nadat de verduistering uitkwam, zou de Rabobank de rekening van de Jirnsumer hebben opgeheven. De verduistering kwam aan het licht toen het bestuur rekeningen van de renovatie van het clubgebouw niet kon betalen.

Geen kascontrole

De verdachte bleek een paar jaar lang geld te hebben gepind en naar zijn eigen bankrekening overgemaakt -in de boekhouding aangeduid als 'leningen'. Ook heeft hij op kosten van de kantinekas voor zo'n 700 euro benzine in zijn eigen auto gegooid. Het probleem was volgens de rechter dat er nauwelijks kascontrole was. Dat vroeg wel om enige nuance, meldde de huidige voorzitter op de zitting: de verdachte zou gezegd hebben dat het regelmatig doorlichten van de kas bij een stichting niet hoefde.

Publiciteit

De man is in september 2013 begonnen met geld uit de kas te halen, hij ging er mee door tot en met april 2016. 'Hij heeft op zeer kwalijke wijze misbruik gemaakt van zijn positie', zei officier van justitie Rein Meinderts. De verdachte was zelfs in 2012 benoemd als ere-voorzitter van de club. De man beklaagde zich over de publiciteit die via het dorpskrantje en later ook de regionale pers naar buiten kwam. 'Dat heeft hij over zichzelf afgeroepen', stelde Meinderts.

Gevangenisstraf

De schade is nog steeds niet geregeld. De verdachte zou wel een aantal gesprekken met het bestuur hebben gehad, waarin hij zijn excuses heeft aangeboden. Na de zitting zal hij het geld - 11.775 euro - via het CJIB terug moeten betalen. Meinderts eiste een werkstraf. Hij zei dat hij vanwege de ernst van het feit 'zonder met de ogen te knipperen' een gevangenisstraf had kunnen eisen.