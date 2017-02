Buurten blijven boos om bomenkap

Publicatie: do 23 februari 2017 13.26 uur

DOKKUM - Bewoners van de wijken Jantjeszeepolder en it Fûgellân in Dokkum blijven verontwaardigd over de massale bomenkap in de stad. Dat blijkt uit de reacties uit de beide buurten. In de Jantjeszeepolder werd huis aan huis een pamflet verspreid. "De voorzitter gaat er een mooi sausje over doen uit naam van wethouder Pytsje de Graaf FNP", schrijft de anonieme verspreider cynisch over de jaarvergadering van de wijkraad Jantjeszeepolder waarin uitleg wordt gegeven over de bomenkap.

In het Dokkumerbos, naast het Fûgellân heeft de gemeente ook flink huis gehouden. "Er staat bijna geen boom meer overeind", reageert een bewoner op Facebook. De beide wijken werden amper geïnformeerd over de aanstaande bomenkap en dat leidde tot veel onvrede en onbegrip onder bewoners en lokale politici. Politieke partij Dongeradeel Sociaal hing mede om die reden spandoeken op in het park om de onvrede te uiten.

Om het beleid van de gemeente Dongeradeel op het gebied van snoeien en kappen te kunnen verduidelijkingen, werden de raadsleden op een zaterdagmorgen uitgenodigd in het park. Soms moeten er ook gezonde bomen gerooid worden, bijvoorbeeld om kruiden en struiken meer ruimte te geven, liet wethouder Pytsje de Graaf eerder weten. De flinke snoeibeurten in de beide wijken zijn verder vooral te danken aan achterstallig onderhoud.