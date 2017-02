SkÃ»lenboarch in beeld voor containeroverslag

Skûlenboarch in beeld voor containeroverslag

Publicatie: do 23 februari 2017 11.31 uur

JISTRUM - Skûlenboarch is in beeld als één van de locaties in Friesland voor een grote containeroverslag. Deze overslag moet een transferium worden tussen het vervoer op het water en over het land. Het zou hierbij gaan om 16.000 containers per jaar. Het nieuws kwam donderdag naar buiten nadat de ChristenUnie in Achtkarspelen vragen over de plannen heeft gesteld. Volgens de partij zullen Gedeputeerde staten van Friesland met een voorstel komen voor een containeroverslag. Skûlenboarch wordt hierbij genoemd in een onderzoeksrapport uitgevoerd door het bureau Panteia in Zoetermeer.

"Het zou mooi zijn als Skûlenboarch voor deze overslag in aanmerking zal komen, voor de 'natte' bedrijvigheid alswel voor de algehele werkgelegenheid in de regio." De ChristenUnie wil nu van het college van B&W weten of zij op de hoogte zijn van de plannen. Ook wil de partij weten of het college van B&W zich samen met Tytsjerksteradiel actief wil inzetten om de locatie Skûlenboarch bij de provincie onder de aandacht te brengen.