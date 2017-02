Geld gestolen bij jeugdsoos in Engwierum

Publicatie: do 23 februari 2017 10.47 uur

ENGWIERUM - In de nacht van dinsdag op woensdag is er ingebroken bij de jeugdvereniging 't Lyts Begjin aan de Lytse Wei in Engwierum. Bij de inbraak is volgens de politie geld gestolen.

Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie en die heeft de inbraak in onderzoek.