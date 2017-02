Dronken vrouw slaat ruiten ex in

Publicatie: wo 22 februari 2017 20.23 uur

DRACHTEN - Een 46-jarige vrouw uit Drachten is dinsdagnacht door de politie opgepakt nadat ze de ramen van haar ex had vernield met een vleesmes en klauwhamer. Dit gebeurde rond middernacht bij een woning aan de Bouwakker in Drachten.

De vrouw wilde de woning binnendringen nadat ze de ramen had vernield. In de woning lag op dat moment een klein kind te slapen. De politie werd gealarmeerd en wist de vrouw aan te houden. Het was niet de eerste keer deze avond dat de politie gebeld was. De vrouw had zich al langer vervelend gedragen bij de woning.

Bij aankomst van de politie had de vrouw een vleesmes en klauwhamer bij zich. Ze was zwaar onder invloed van alcohol. Bij het vernielen van het raam was ze lichtgewond geraakt aan haar handen. De vrouw is door de politie overgebracht naar het cellencomplex en daar ingesloten voor verhoor. Ze is aangehouden op verdenking van vernieling, bedreiging, verboden wapenbezit en stalking.