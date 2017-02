'Gezwartepiet' rondom niet inzetten pont Jistrum

Publicatie: wo 22 februari 2017 17.00 uur

JISTRUM - De provincie Fryslân wijst naar de gemeente Tytsjerksteradiel als het gaat over het niet inzetten van een pont in Jistrum. Dat blijkt een antwoorden van de provincie op vragen van de FNP. Nadat de brug Skûlenboarch kapot werd gevaren door een vrachtschip werd lokaal de inzet van een pont verwacht. Er zijn in het verleden speciale aanlegplekken gerealiseerd maar Rijkswaterstaat besloot om geen pont in te zetten.

De provincie Fryslân gaf woensdag aan dat het de gemeente was die niets zou zien in een pont. Dat staat in een brief met antwoorden op vragen van de FNP. Gedeputeerde Staten schrijft in de brief (pdf) dat een ambtenaar van de gemeente had aangeven dat er geen noodzaak voor een pont was.

Wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel is enigszins verbaasd over het antwoord van Gedeputeerde Staten. "Wij hebben als gemeente aangedrongen om dit wel aan te bieden en nogmaals nadat in de raad hierover vragen waren gesteld en mij was verzocht Rijkswaterstaat dringend te verzoeken wel een pont te laten varen." zo laat zij schriftelijk deze site weten. De pont zou dan alleen overdag in de vaart zijn.

Nadat Rijkswaterstaat besloot om taxi's en elektrische fietsen in te zetten, vond de gemeente dat een beter alternatief. "Natuurlijk, de overlast doe je er niet mee teniet, maar mensen krijgen wel een oplossing op maat én een oplossing die ook bij donker werkt." aldus Rijpstra. Ze benadrukt dat de gemeente niet gezegd heeft dat er geen pontje hoefde te komen. Rijkswaterstaat heeft daarover een besluit genomen en de gemeente heeft uiteindelijk wel ingestemd met de oplossing die vervolgens is aangeboden.