Korte tijd rijstrook N31 afgezet door ongeval

Publicatie: wo 22 februari 2017 12.59 uur

OPEINDE - De politie heeft rond het middaguur korte tijd een rijstrook afgezet op de Wâldwei in de richting van Drachten. De oorzaak betrof een ongeval met een auto die weggesleept moest worden. Tijdens de berging van de auto heeft de politie het verkeer in goede banen geleid. Rond 12.30 uur was de auto geborgen en werd de rijstrook weer vrijgegeven.