Oud burgemeester Polderman overleden

Publicatie: wo 22 februari 2017 10.03 uur

BURGUM - Gerrit Jan Polderman, oud-burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel, is dinsdag op zeventigjarige leeftijd in Leeuwarden overleden. Polderman was van 1996 tot 2011 burgemeester van Tytsjerksteradiel. Daarvoor was hij 10 jaar burgemeester in de gemeente Wijhe.

Van 2011 en 2012 is hij ook nog enige tijd waarnemend burgemeester geweest in de gemeente Smallingerland. Polderman was de laatste twee jaar ernstig ziek.