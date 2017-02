Man van dak van azc in Drachten gehaald

Publicatie: wo 22 februari 2017 01.03 uur

DRACHTEN - Het arrestatieteam is dinsdagavond ingezet bij het azc in Drachten. Een man stond op het dak en wilde zich van het leven beroven. De man zou verder een mes bij zich hebben. Naast het arrestatieteam was ook de politie, een ambulance, een tolk en een ladderwagen van de brandweer aanwezig op het terrein.

Met behulp van een tolk is de man naar beneden 'gepraat'. Met behulp van de ladderwagen van de brandweer kon hij naar beneden worden gebracht. Rond 00.30 reden alle hulpdiensten het terrein weer af. Na de inzet van de hulpdiensten vond er een debriefing plaats in het gebouw van de meldkamer.

