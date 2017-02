Inzet arrestatieteam bij AZC Drachten

Publicatie: wo 22 februari 2017 01.03 uur

DRACHTEN - Het arrestatieteam is dinsdagavond ingezet bij het AZC in Drachten. De reden hiervoor is op dit moment nog onbekend. Naast het arrestatieteam was ook de politie, een ambulance en een ladderwagen van de brandweer aanwezig op het terrein.

Rond 00.30 reden alle hulpdiensten het terrein weer af. Het is niet bekend of er iemand is gearresteerd. Na de inzet van de hulpdiensten vond er een debriefing plaats in het gebouw van de meldkamer.

FOTONIEUWS