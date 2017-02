Man uit Opeinde met 138 zakjes wiet opgepakt

Publicatie: di 21 februari 2017 21.30 uur

DRACHTEN - Een 29-jarige man uit Opeinde is deze maand door de politie opgepakt in verband met verboden wapen- en drugsbezit. De man op 11 februari al aangehouden op de Folgeren in Drachten. Dit betrof volgens de politie een routinecontrole. Bij deze controle kwamen een boksbeugel en een stroomstootwapen tevoorschijn. De boksbeugel had de man in zijn kleding en het stroomstootwapen lag in zijn auto.

Bij het aantreffen van de wapens is de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Er was bij de politie ook informatie bekend dat deze man mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen en drugs. Daarom zijn agenten naar de woning van de verdachte gegaan om te zoeken naar het vuurwapen en drugs. In de woning troffen agenten twee, niet van echt te onderscheiden, nep-vuurwapens met munitie aan. In een schuur bij de woning troffen de agenten een ruimte aan die gebruikt was bij hennepteelt. Daarnaast werden 138 zakjes wiet en een hoeveelheid hasj aangetroffen.

De wapens en drugs zijn in beslag genomen en gaan vernietigd worden. Ook is de telefoon van de man in beslag genomen voor onderzoek. Tegen de man gaat proces-verbaal opgemaakt worden ter zake verboden wapenbezit, bezit softdrugs, handel in softdrugs en het vervaardigen van softdrugs.

Vanwege het onderzoek heeft de politie het nieuws pas nu bekendgemaakt.