65 meter lang transport bij Haitsma beton

Publicatie: di 21 februari 2017 20.19 uur

KOOTSTERTILLE - Drie nachten lang wordt er bij Haitsma Beton in Kootstertille in de avond en nacht bijzondere transporten gedaan. Het gaat om viaductliggers die vanaf de fabriekslocatie naar een tussenopslag op het opslagterrein van PAX te Heerenveen worden gereden. Deze liggers zijn bedoeld voor de realisatie van Knooppunt Joure. De eerste transporten werden dinsdag uitgevoerd.

De transporten zijn uniek omdat er niet eerder met dergelijke lengtes in combinatie met gewicht vanaf het Haitsma terrein zijn getransporteerd over de weg (per as). Het gaat om voorgespannen I-liggers met lengtes tot 50 meter en een gewicht tot 130 ton. De totale lengte van de vrachtcombinatie is 65 meter: 50 meter voor lengte betonnen ligger, 12 meter voor lengte vrachtauto en 3 meter voor lengte dolly.

Voor de bijzondere transporten is ontheffing verleend door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), met medewerking van provincie Fryslân.

FOTONIEUWS