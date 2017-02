Inval FIOD bij garagebedrijf in Oudwoude

Publicatie: di 21 februari 2017 17.03 uur

OUDWOUDE - De FIOD heeft dinsdag een garagebedrijf aan de Foarwei in Oudwoude doorzocht. Er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie. Bovendien zijn er zeven auto's, waaronder BMW's in beslag genomen.

Aanleiding van de doorzoeking zou mogelijk sjoemelen met kilometerstanden zijn. Uit een bericht van de Belastingdienst lijdt een hogere kilometer tot een lager verschuldigde belasting. Vanaf 2013 zou gaan het gaan om 142 auto's, met een totaal nadeel van minimaal drie-en-een-halve ton.

De 51-jarige garage-eigenaar is eerder ook van frauduleuze praktijken beticht. Hij heeft altijd bepleit voor honderd procent onschuldig te zijn. Nu houdt hij het voorlopig bij een korte reactie. "Wij zijn op ski-vakantie. Ook compleet verrast. Het onderzoek is gaande."