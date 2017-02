Cabrio vast in berm na gemiste afslag

Publicatie: di 21 februari 2017 17.00 uur

SUMAR - Een automobiliste is dinsdag aan het begin van de middag met haar Renault cabrio vast komen te zitten in de drassige berm van de Centrale As bij Sumar. De vrouw reed richting Dokkum en ze wilde de afslag nemen naar Burgum. Ze miste de afslag en besloot daarop om een stukje door de berm te rijden om alsnog op de afrit te komen. Hier ging het mis, de cabrio had geen grip in de natte berm en kwam muurvast te zitten.

De politie is ter plaatse gekomen om de vrouw te assisteren. Met een zwaailamp werd het andere verkeer geattendeerd op de situatie. Bergingsbedrijf DAB uit Drogeham moest er aan te pas komen om de vrouw weer op weg te helpen.