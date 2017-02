Zorgen over vertrek Europrovyl uit Augustinusga

Publicatie: di 21 februari 2017 10.45 uur

AUGUSTINUSGA - Kozijnenfabriek Europrovyl gaat verhuizen naar Leeuwarden. Het bedrijf met ruim 100 medewerkers is sinds jaar en dag gevestigd in Augustinusga. Het is één van de grootste fabrikanten van kunststof kozijnen in Nederland en derhalve tevens een toonaangevend bedrijf in de gemeente Achtkarspelen.

Het is GemeenteBelangen ter ore gekomen - en dit is tevens afgelopen week aan het personeel meegedeeld - dat Europrovyl het bedrijf gaat verplaatsen. De partij heeft het nieuws dinsdag bekendgemaakt en maakt zich zorgen. Er zijn inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W. GemeenteBelangen Achtkarspelen wil onder andere weten of er maatregelen zijn genomen om Europrovyl en hiermee de werkzaamheden voor de gemeente te behouden.