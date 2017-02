Fietser zwaargewond na aanrijding in Harkema

Publicatie: ma 20 februari 2017 16.33 uur

HARKEMA - Een fietser is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Betonwei bij Harkema. De man stak rond 16.20 uur ter hoogte van de Reitsmastrjitte de Lândyk over. Hij zag daarbij een zwarte Mercedes over het hoofd en werd aangereden door de bestuurder die richting Kootstertille reed. De man raakte door de botsing zwaargewond en zijn fiets brak in tweeën.

Zowel de politie als een ambulance zijn rond 16.30 uur ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer. In verband met de afhandeling van het ongeval is de N369 - in noordelijke richting - ter hoogte van Douwes afgezet door de politie. De traumahelikopter is rond 16.45 uur geland langs de Betonwei om een arts ter plaatse te brengen.

Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse omstreeks 17.00 uur per ambulance en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis UMCG in Groningen. De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

