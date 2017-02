Drankrijder knalt tegen paal en neemt de benen

LEEUWARDEN - Een 27-jarige inwoner van Harkema knalde in de nacht van 17 januari vorig jaar in de Reitsmastrjitte in zijn woonplaats met zijn grijze VW Golf tegen een lantaarnpaal. Hij miste ternauwernood een groepje meisjes op de fiets. Op hetzelfde moment reed een politieman langs die van zijn werk af kwam. De agent, die in zijn burgerkloffie was, stapte uit om hulp te bieden. Het werd hem al snel duidelijk dat de Harkemaster teveel op had.

Het humeur van de bestuurder werd er niet beter op, toen de politieman zich bekend maakte. De sfeer werd, in overeenstemming met de winterse omstandigheden, ijzig en zelfs, volgens de agent, agressief. De Harkemaster liep weg, de agent ging achter hem aan, terwijl hij zijn collega's waarschuwde. De Harkemaster stak niet onder stoelen of banken dat hij er niet blij mee was dat de politieman achter hem aan liep.

Hij bedreigde de agent, greep de man bij de revers en probeerde hem een paar keer te slaan. Uiteindelijk kwam de Harkemaster terecht bij het café waar hij vandaan kwam. Toen hij weer buiten kwam, werd hij opgepakt.

Maandag zei hij tegen politierechter Nynke Vlietstra dat het er niet zo heftig aan toe was gegaan als de politieman op papier had gezet. Hij zei dat hij in paniek was geraakt en dat hij daarom weg wilde lopen. Geweld had hij niet gebruikt en ook had hij geen bedreigingen –'Je gaat eraan'- richting de agent geuit. De volgende dag had hij bij het verhoor het meeste wat de agent had genoteerd wel toegegeven. Ook de fietsende meisjes hadden verklaard dat de Harkemaster agressief werd, zodra de politieman zei wie hij was en wat hij deed.

De ademtest wees uit dat de Harkemaster meer dan drie keer teveel drank op had. Hij had gezegd dat hij 16 biertjes had gedronken. Zijn auto kon naar de sloop, de schade aan de lantaarnpaal heeft hij betaald. Daar hield de rechter mee bij het opleggen van een straf. Vlietstra ging uit van het verhaal van de agent en wat de verdachte bij de politie had gezegd. Zij veroordeelde de man tot een werkstraf van 40 uur en een rijontzegging van zes maanden. De schadeclaim van de agent, de man heeft psychische hulp moeten zoeken, verklaarde de rechter niet-ontvankelijk.