Vijfling geboren in dierenpark Sanjesfertier

Publicatie: ma 20 februari 2017 12.40 uur

FEANWâLDEN - Een vijfling lammetjes is in de afgelopen dagen geboren in dierenpark Sanjesfertier in Feanwâlden. Naast de geboorte van een vijfling werd ook een vierling geboren. Voor de verzorgers op het park was het een grote verrassing.

De lammetjes zijn te bewonderen op het dierenpark. Om de lammetjes warm te houden en ervoor te zorgen dat ze genoeg melk krijgen, helpen de verzorgers moeder-schaap een handje met een warmtelamp en de fles.