Schuurbrand aan Kaleweg geblust door brandweer

Publicatie: ma 20 februari 2017 12.30 uur

OPENDE - Maandagochtend is een brand in een schuur aan de Kaleweg bij Opende geblust door de brandweer van Surhuisterveen. Ook werd de hulp van het korps uit Grootegast in verband met waterwinning ingeroepen, maar zij werden na aankomst niet meer ingezet.

De brand bleef beperkt tot een binnenbrand. Een toevallig passerende bevelvoerder van het korps uit Drogeham was alvast begonnen met het blussen met behulp van een tuinslang.

