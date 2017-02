4 weken cel voor GHB en binnendringen woning ex

Publicatie: ma 20 februari 2017 12.20 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Nynke Vlietstra heeft een 33-jarige inwoner van Drachten vier weken naar de gevangenis gestuurd, voor het bezit van GHB en het binnendringen van de woning van zijn ex-partner. Terwijl zijn ex eind juli vorig jaar op vakantie was, is de Drachtster in de woning van de vrouw geweest. Ze had beveiligingscamera's geplaatst en kon op haar vakantieadres via de mobiele telefoon de beelden bekijken.

Toen ze zag dat een tuintafel anders stond, vroeg de vrouw de buurman -die op de woning paste- om de beelden nog eens terug te kijken. De buurman zag dat de ex van de buurvrouw in de woning was geweest. Tegen de politie zei dat verdachte dat hij niets uit de woning had weggenomen. Hij was op zoek geweest naar financiële documenten. Op 19 oktober was hij, ook in zijn woonplaats, in gezelschap van een groepje personen dat bij een tankstation rondhing.

De politie kwam af op een melding, de groep zou duidelijk onder invloed van het een of ander zijn. Toen de agenten arriveerden zagen ze dat de verdachte een flesje weggooide. Dat flesje bleek 161 gram GHB te bevatten. De man had bovendien zakjes met speed bij zich. Hij zei dat de speed van iemand anders was, maar dat maakte voor de strafbaarheid niets uit. De verdachte had het spul op zak en dat was voldoende om hem te veroordelen voor drugsbezit, vond de rechter.